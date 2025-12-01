Ричмонд
Мужчина повредил иномарку бывшей сожительницы в Хабаровском крае

Ущерб составил 213 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Городе юности открыто уголовное дело в отношении мужчины, который повредил машину своей бывшей сожительницы. Женщина заявила в полицию, что кто-то разбил зеркало, бампер, лобовое стекло и стекло задней двери иномарки. Ущерб составил 213 тысяч рублей. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Как выяснили полицейские, к повреждению машины причастен 39-летний житель Комсомольского района.

«Мужчина признался в содеянном и рассказал, что это случилось после конфликта с бывшей девушкой. После ссоры он увидел машину на парковке и, взяв камень, умышленно повредил ее», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.

Открыто уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.