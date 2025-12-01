Сотрудница банка во Владивостоке обманом украла у пенсионерки 86 тысяч рублей

Во Владивостоке перед судом предстанет местная жительница, которая воспользовалась своим служебным положением для обмана пожилого человека. 31-летняя сотрудница одного из банков обвиняется в совершении кражи с банковского счета пенсионерки, которая привела к причинению значительного ущерба. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По версии следствия, кража произошла еще в январе 2024 года. Молодая женщина, работая в банке, специально вошла в доверие к пенсионерке, чтобы реализовать свой коварный план. В итоге она похитила сбережения пожилого человека путем простой манипуляции — подменила ей банковские карты. В результате этих противоправных действий с личного счета потерпевшей было незаконно списано более 86 тысяч рублей, что для пенсионера является очень значительной суммой.
Личность женщины была установлена, ее привлекли к ответственности.
Весь материальный ущерб, который был причинен доверчивой пенсионерке, уже полностью возмещен. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже направлено в Первореченский районный суд Владивостока, где в скором времени начнется рассмотрение по существу. Теперь банковской сотруднице придется ответить за свой поступок перед законом, и суд определит для нее справедливую меру наказания.