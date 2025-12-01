Сотрудница банка во Владивостоке обманом украла у пенсионерки 86 тысяч рублей

По версии следствия, кража произошла еще в январе 2024 года. Молодая женщина, работая в банке, специально вошла в доверие к пенсионерке, чтобы реализовать свой коварный план. В итоге она похитила сбережения пожилого человека путем простой манипуляции — подменила ей банковские карты. В результате этих противоправных действий с личного счета потерпевшей было незаконно списано более 86 тысяч рублей, что для пенсионера является очень значительной суммой.