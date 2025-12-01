В Красноярском крае при пожаре пострадал мужчина

Еще один серьезный пожар случился в Лесосибирске, где огонь охватил гаражный массив. Площадь этого возгорания составила 80 квадратных метров. С огнем боролись 16 пожарных с помощью пяти единиц спецтехники. Предполагается, что пожар начался из-за неправильной топки печи в одном из боксов.