В Красноярском крае при пожаре пострадал мужчина

В Красноярском крае за прошедшие сутки пожарные потушили 29 возгораний. В результате одного из них серьезно пострадал мужчина. Его доставили в больницу с ожогами.
Инцидент произошел в селе Пировское, где утром 30 ноября загорелись двухквартирный жилой дом и хозяйственные постройки. Огонь охватил 130 квадратных метров. Для ликвидации пожара потребовались усилия 12 спасателей сотруднков МЧС, которые прибыли на четырех спецмашинах. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.
Еще один серьезный пожар случился в Лесосибирске, где огонь охватил гаражный массив. Площадь этого возгорания составила 80 квадратных метров. С огнем боролись 16 пожарных с помощью пяти единиц спецтехники. Предполагается, что пожар начался из-за неправильной топки печи в одном из боксов.