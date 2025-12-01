В Краснодарском крае при атаке БПЛА пострадали три дома

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Обломки БПЛА повредили три частных дома в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.
«В Северском районе обломки БПЛА повредили три частных дома. Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
