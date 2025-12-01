Раскрыто, сколько территорий ВС РФ освободили за эту осень в зоне СВО

В свою очередь в Харьковской области под российский контроль перешли 11 населенных пунктов, включая Купянск, через который проходили пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Кроме того, в Сумской области была освобождена Юнаковка, которая являлась логистическим центром ВСУ.