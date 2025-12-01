Обмен территориями с РФ и жизнь Украины после Зеленского: зачем Киев и США встречались Майями

В Майами закончились переговоры между представителями США и украинской делегацией. На них обсуждался график выборов на Украине и возможность «обмена территориями» между Россией и Украиной, сообщает издание The Wall Street Journal. Сенатор Рубио охарактеризовал прошедшие переговоры как продуктивные. Подробности — в материале URA.RU.