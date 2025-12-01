Фигурант дела о покушении на экс-полковника СБУ избежал оплаты долга

В апреле 2024 года были задержаны и арестованы Паскарь*, Головченко* и гражданин Украины Ростислав Журавлев* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), который сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него, а также перевел 10 тысяч рублей Паскарю*. При этом курьер так и не признал вину, а двое других — признали. В конце октября этого года суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Паскаря* и Головченко*, а Журавлева* до этого приговорили к 16 годам лишения свободы.