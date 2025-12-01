В Находке осудят мужчину за убийство во время драки

Прокуратура города Находки завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему предъявлено обвинение по статье об убийству. Теперь суду предстоит решить судьбу подозреваемого и вынести свой вердикт по этому делу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По данным следствия, преступление произошло в июле 2025 года в переулке Почтовом. Двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вступили в словесную перепалку, которая очень быстро переросла в жестокую физическую расправу. В пылу ссоры обвиняемый схватился за нож и нанес как минимум один удар в область шеи своему 28-летнему оппоненту. Этот удар оказался смертельным.
Приехавшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи сделала все возможное, но спасти жизнь потерпевшего не удалось. От полученного тяжелого ранения 28-летний мужчина скончался прямо в карете скорой помощи, не доехав до больницы. Уголовное дело, собравшее все доказательства вины подозреваемого, уже направлено в Находкинский городской суд Приморского края, где в ближайшее время начнется рассмотрение этого дела по существу и будут заслушаны показания всех сторон.