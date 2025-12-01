В Находке осудят мужчину за убийство во время драки

Приехавшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи сделала все возможное, но спасти жизнь потерпевшего не удалось. От полученного тяжелого ранения 28-летний мужчина скончался прямо в карете скорой помощи, не доехав до больницы. Уголовное дело, собравшее все доказательства вины подозреваемого, уже направлено в Находкинский городской суд Приморского края, где в ближайшее время начнется рассмотрение этого дела по существу и будут заслушаны показания всех сторон.