Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ленинградской области

Украинские БПЛА уничтожили над Киришским районом Ленинградской области, отражение атаки продолжается. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Над Киришским районом уничтожено несколько беспилотников. Отражение атаки продолжается. Работают силы противовоздушной обороны, — написал он в Telegram-канале.
В эту же ночь серия взрывов прозвучала над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части города.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали десять беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом 30 ноября сообщило Министерство обороны РФ.
Уточняется, что девять дронов были ликвидированы над Белгородской областью и один — над акваторией Черного моря.