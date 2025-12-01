На перекрестке в Новосибирске авто вылетело на тротуар после столкновения

В Новосибирске на перекрестке улиц Большой и Романтиков произошло опасное ДТП, едва не приведшее к трагедии. Столкновение автомобилей Nissan Qashqai и Suzuki Grand Vitara привело к тому, что один из них вылетел на тротуар.
На видео с камер наблюдения, опубликованном в Telegram-канале «АСТ-54 Black», видно, как Nissan пытался проехать перекресток. Однако водитель, похоже, не удостоверился в безопасности маневра, и в иномарку врезалась Suzuki. От удара Suzuki вылетела на тротуар, едва не сбив пешеходов.