Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На перекрестке в Новосибирске авто вылетело на тротуар после столкновения

От удара Suzuki вылетела на тротуар, едва не сбив пешеходов.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске на перекрестке улиц Большой и Романтиков произошло опасное ДТП, едва не приведшее к трагедии. Столкновение автомобилей Nissan Qashqai и Suzuki Grand Vitara привело к тому, что один из них вылетел на тротуар.

На видео с камер наблюдения, опубликованном в Telegram-канале «АСТ-54 Black», видно, как Nissan пытался проехать перекресток. Однако водитель, похоже, не удостоверился в безопасности маневра, и в иномарку врезалась Suzuki. От удара Suzuki вылетела на тротуар, едва не сбив пешеходов.