В Иркутске и районе 15 человек пострадали в авариях за неделю

Двое пешеходов попали под колеса автомобилей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и районе за последнюю неделю ноября 2025 года произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, травмы получили 14 взрослых и один ребенок.

— С 24 по 30 ноября был зафиксирован один наезд на препятствие и два съезда с дороги. Двое пешеходов попали под колеса авто, шесть машин столкнулись между собой, — уточняют в пресс-службе ведомства.

Всего за неделю произошло 280 автоаварий, в который было повреждено 540 транспортных средств. Госавтоинспекторы убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи проводят проверку после столкновения грузового поезда и машины в Иркутской области.