В Новосибирской области ищут 79-летнего дедушку в камуфляжных валенках

В селе Чистополье Коченевского района Новосибирской области без вести пропал 79-летний Александр Мезин.

Источник: Соцсети

Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», с30 ноября 2025 года он вышел из дома и пропал, поэтому на поиски отправились волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза темные. Сибиряк был одет в черную куртку, черные штаны, зеленые камуфляжные валенки с черными галошами и серую шапку. С собой у него был черный фонарик. Также волонтеры отметили то, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть информация о местонахождении Александра Мезина, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, в Новосибирской области пропал 56-летний мужчина в зеленой куртке.