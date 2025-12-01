В Новосибирской области ищут 79-летнего дедушку в камуфляжных валенках

Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», с30 ноября 2025 года он вышел из дома и пропал, поэтому на поиски отправились волонтеры.
Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза темные. Сибиряк был одет в черную куртку, черные штаны, зеленые камуфляжные валенки с черными галошами и серую шапку. С собой у него был черный фонарик. Также волонтеры отметили то, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Если у вас есть информация о местонахождении Александра Мезина, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, в Новосибирской области пропал 56-летний мужчина в зеленой куртке.