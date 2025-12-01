В Новосибирской области ищут 79-летнего дедушку в камуфляжных валенках

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза темные. Сибиряк был одет в черную куртку, черные штаны, зеленые камуфляжные валенки с черными галошами и серую шапку. С собой у него был черный фонарик. Также волонтеры отметили то, что пропавший нуждается в медицинской помощи.