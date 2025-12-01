Погрузчик опрокинулся во Владивостоке — водитель не выжил

«По предварительной информации установлено, 1 декабря в утренние часы 51-летний водитель погрузчика Komatsu, двигаясь со стороны дома № 10 в направлении дома № 5 на улице Магнитогорской, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина-водитель погрузчика скончался в автомобиле скорой помощи», — говорится в сообщении.