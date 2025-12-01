Погрузчик опрокинулся во Владивостоке — водитель не выжил

Смертельное ДТП произошло утром в понедельник в Советском районе Владивостока, сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку.
«По предварительной информации установлено, 1 декабря в утренние часы 51-летний водитель погрузчика Komatsu, двигаясь со стороны дома № 10 в направлении дома № 5 на улице Магнитогорской, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина-водитель погрузчика скончался в автомобиле скорой помощи», — говорится в сообщении.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ, медики скорой помощи и оперативно-следственная группа. Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии, назначены необходимые технические и иные экспертизы.
Напомним, 1 декабря во Владивостоке облачно, местами небольшой снег, северный и северо-западный ветер, температура от −4 до −6 °C.