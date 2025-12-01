Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погрузчик опрокинулся во Владивостоке — водитель не выжил

Авария произошла утром 1 декабря на улице Магнитогорская.

Источник: ГУ МВД

Смертельное ДТП произошло утром в понедельник в Советском районе Владивостока, сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

«По предварительной информации установлено, 1 декабря в утренние часы 51-летний водитель погрузчика Komatsu, двигаясь со стороны дома № 10 в направлении дома № 5 на улице Магнитогорской, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина-водитель погрузчика скончался в автомобиле скорой помощи», — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ, медики скорой помощи и оперативно-следственная группа. Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии, назначены необходимые технические и иные экспертизы.

Напомним, 1 декабря во Владивостоке облачно, местами небольшой снег, северный и северо-западный ветер, температура от −4 до −6 °C.