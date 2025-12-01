Учительницу осудили за совращение трех школьников и изготовление детского порно

Стало известно о приговоре 41-летней учительнице из канадской провинции Онтарио, которую признали виновной в совращении трех школьников. Двум из них на момент начала домогательств не исполнилось 16 лет.
Речь идет о Келли-Энн Дженнингс из города Питерборо. В начале сентября 2024 года ее взяли под стражу. Женщина преподавала в католической школе имени Антония Великого с 2016 года. За время расследования против нее сформировали внушительный перечень обвинений — в общей сложности 18 пунктов. В материалах значились сексуальные домогательства, совращение и изнасилование несовершеннолетних, а также изготовление и хранение детской порнографии. Позднее обвинения в изнасиловании были сняты, однако это не изменило общий расклад дела.
Следствию удалось установить, что на протяжении нескольких лет учительница выходила на связь с тремя учениками через мессенджеры и добивалась от них интимного общения. Она направляла подросткам фотографии в обнаженном виде и видеозаписи, на которых занималась мастурбацией, и требовала аналогичных материалов в ответ. Двоим пострадавшим на момент начала переписки и домогательств было по 15 лет.
По данным суда, сама Дженнингс пыталась объяснить свое поведение семейными проблемами, утверждала, что муж ей изменял, и ссылалась на употребление алкоголя на фоне стресса. Тем не менее эти аргументы не повлияли на юридическую оценку ее действий.
В начале ноября женщина признала вину по ряду статей. Она подтвердила факты сексуальных домогательств к несовершеннолетним, передачи им порнографических материалов, а также участия в изготовлении и хранении детской порнографии. 27 ноября суд огласил приговор: 4 года лишения свободы.
Кроме реального срока Дженнингс пожизненно внесут в национальный реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Также бывшая учительница обязана сдать образец ДНК для размещения в полицейской базе данных.
