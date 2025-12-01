Учительницу осудили за совращение трех школьников и изготовление детского порно

Речь идет о Келли-Энн Дженнингс из города Питерборо. В начале сентября 2024 года ее взяли под стражу. Женщина преподавала в католической школе имени Антония Великого с 2016 года. За время расследования против нее сформировали внушительный перечень обвинений — в общей сложности 18 пунктов. В материалах значились сексуальные домогательства, совращение и изнасилование несовершеннолетних, а также изготовление и хранение детской порнографии. Позднее обвинения в изнасиловании были сняты, однако это не изменило общий расклад дела.