Водитель объявленного в розыск продюсера «Ласкового мая» Разина дал показания

Следователи допросили бывшего водителя продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Он дал показания на экс-начальника по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на сумму почти 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела указано, что продюсер платил водителю ежемесячно 50 тысяч рублей.

— В последний раз я общался с Разиным в 2023 году по телефону. Он звонил в сильном алкогольном опьянении, поэтому понимать его было трудно. Видел я его в последний раз в 2021 году в Сочи, — цитирует мужчину агентство.

Андрей Разин скрывается от следствия в Соединенных Штатах. Об этом 25 ноября сообщил источник в правоохранительных органах.

В отношении продюсера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что он подделал договор с автором песен коллектива Сергеем Кузнецовым о передаче авторских прав и получал деньги за эти композиции.

Ранее Разин судился за наследство с лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, потом с его родственниками. Подробности дела — в отдельном материале «Вечерней Москвы».