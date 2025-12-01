В Бразилии на юношу в зоопарке напала львица

Львица напала на девятнадцатилетнего юношу в зоопарке в бразильском городе Жуан-Песоа, после того как он залез в клетку к этому животному, сообщил новостной портал G1.
Молодой человек взобрался на стену, высота которой составляет более шести метров. После он использовал дерево, чтобы проникнуть в вольер. От полученных ран юноша скончался.
По данным СМИ, у него могло быть психическое расстройство. После случившегося зоопарк закрыли для посещения. В настоящее время проводится расследование.
Напомним, в середине сентября в таиландском зоопарке Safari World Bangkok прайд львов напал на смотрителя и съел его заживо. Это произошло на глазах у посетителей, в числе которых были дети.