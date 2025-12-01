Мошенники выманивают паспорта и коды у жителей Новосибирска через чаты домов

В Новосибирской области участились случаи мошеннических звонков и сообщений от лиц, выдающих себя за старших по дому или представителей управляющих компаний. Под видом решения неотложных хозяйственных вопросов, таких как уборка снега или срочное голосование, злоумышленники выпрашивают у жителей конфиденциальную информацию: фотографии паспортов, коды из SMS, логины и пароли.
Цель этой схемы остается прежней — хищение средств с банковских счетов или оформление кредитов на ничего не подозревающих граждан. Мошенники используют полученные паспорта для создания электронных кошельков, через которые выводят деньги, похищенные у других людей, что может привести к признанию владельца паспорта соучастником преступления.
Для поиска жертв афесты активно используют общие чаты домов в мессенджерах, куда проникают путем взлома аккаунтов соседей или обмана. Из этих чатов они получают номера телефонов, квартир и имена жильцов.
Специалисты советуют насторожиться, если собеседник требует немедленных действий, играет на эмоциях, вызывая страх или радость, и особенно — если запрашивает личные данные по телефону.
«Прокуратура Новосибирской области напоминает: в случае, если вы уже перевели денежные средства под воздействием мошенников, необходимо обратиться в территориальный отдел полиции с заявлением о преступлении, к нему по возможности необходимо приобщить выписки о движении денежных средств по счетам вашего банка, детализацию о звонках по вашему абонентскому номеру и скриншоты переписки с фиктивными сотрудниками управляющей компании», — сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.