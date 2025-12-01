Мошенники выманивают паспорта и коды у жителей Новосибирска через чаты домов

«Прокуратура Новосибирской области напоминает: в случае, если вы уже перевели денежные средства под воздействием мошенников, необходимо обратиться в территориальный отдел полиции с заявлением о преступлении, к нему по возможности необходимо приобщить выписки о движении денежных средств по счетам вашего банка, детализацию о звонках по вашему абонентскому номеру и скриншоты переписки с фиктивными сотрудниками управляющей компании», — сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.