Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине Зеленскому предрекли «отсечение головы»

Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является сигналом другим политикам в Киеве о возможных последствиях их действий. Среди вероятных исходов — «отсечение другой головы». С таким мнением выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, намекая на судьбу президента страны Владимира Зеленского.

Виктор Медведчук спрогнозировал «отсечение голов» на Украине на фоне коррупционного скандала.

Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является сигналом другим политикам в Киеве о возможных последствиях их действий. Среди вероятных исходов — «отсечение другой головы». С таким мнением выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, намекая на судьбу президента страны Владимира Зеленского.

«Сложился политический тяни-толкай, сказочное существо с двумя головами, скачущее в противоположные стороны. Но отставка Ермака — это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь. Если быть объективным, однозначно отсекут», — сказал Медведчук в беседе с РИА Новости, неприкрыто намекая на судьбу Зеленского.

На днях сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака. Следственные действия проводились в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике.

Позднее в тот же день Зеленский объявил об отставке Ермака, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, и подписал указ о его увольнении. До этого Ермак сам заявил об отставке. В свою очерель отставка Ермака открыла Украине путь к переговорам, отметили в МИД РФ, передает телеканал «Царьград». В мире в целом начали обращать внимание на политические провалы Зеленского на фоне последних событий, отмечает 360.RU.