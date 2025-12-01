Позднее в тот же день Зеленский объявил об отставке Ермака, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, и подписал указ о его увольнении. До этого Ермак сам заявил об отставке. В свою очерель отставка Ермака открыла Украине путь к переговорам, отметили в МИД РФ, передает телеканал «Царьград». В мире в целом начали обращать внимание на политические провалы Зеленского на фоне последних событий, отмечает 360.RU.