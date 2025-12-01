Виктор Медведчук спрогнозировал «отсечение голов» на Украине на фоне коррупционного скандала.
Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является сигналом другим политикам в Киеве о возможных последствиях их действий. Среди вероятных исходов — «отсечение другой головы». С таким мнением выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, намекая на судьбу президента страны Владимира Зеленского.
«Сложился политический тяни-толкай, сказочное существо с двумя головами, скачущее в противоположные стороны. Но отставка Ермака — это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь. Если быть объективным, однозначно отсекут», — сказал Медведчук в беседе с РИА Новости, неприкрыто намекая на судьбу Зеленского.
На днях сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака. Следственные действия проводились в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике.
Позднее в тот же день Зеленский объявил об отставке Ермака, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, и подписал указ о его увольнении. До этого Ермак сам заявил об отставке. В свою очерель отставка Ермака открыла Украине путь к переговорам, отметили в МИД РФ, передает телеканал «Царьград». В мире в целом начали обращать внимание на политические провалы Зеленского на фоне последних событий, отмечает 360.RU.