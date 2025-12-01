Задержан очередной помощник хокима при получении 2 тысяч долларов. Ранее он уже несколько раз был судим

На этот раз в поле зрения правоохранителей попал помощник хокима одного из махаллинских сходов граждан города Нурафшан.
По данным следствия, чиновник пообещал жителю Ташкента помочь с трудоустройством в Ташкентское областное управление Национального комитета по экологии и изменению климата. В обмен на свои «услуги» он потребовал 2 тысячи долларов, уверяя, что обладает необходимыми связями среди руководства профильного ведомства.
Оперативники СГБ задержали помощника хокима с поличным в момент получения всей суммы через посредника.
Отдельно отмечается, что данный гражданин уже не впервые оказывается в центре скандалов — ранее он уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, однако должных выводов для себя, судя по всему, так и не сделал.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. На время следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.