Задержан очередной помощник хокима при получении 2 тысяч долларов. Ранее он уже несколько раз был судим

Vaib.uz (Узбекистан. 1 декабря). В Ташкентской области сотрудники Службы государственной безопасности провели очередную спецоперацию по задержанию коррумпированного чиновника.

Источник: Reuters

На этот раз в поле зрения правоохранителей попал помощник хокима одного из махаллинских сходов граждан города Нурафшан.

По данным следствия, чиновник пообещал жителю Ташкента помочь с трудоустройством в Ташкентское областное управление Национального комитета по экологии и изменению климата. В обмен на свои «услуги» он потребовал 2 тысячи долларов, уверяя, что обладает необходимыми связями среди руководства профильного ведомства.

Оперативники СГБ задержали помощника хокима с поличным в момент получения всей суммы через посредника.

Отдельно отмечается, что данный гражданин уже не впервые оказывается в центре скандалов — ранее он уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, однако должных выводов для себя, судя по всему, так и не сделал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. На время следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.