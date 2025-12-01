В Ташкенте водитель сбил насмерть пешехода, стоявшего на обочине

Vaib.uz (Узбекистан. 1 декабря). В столице вновь произошло трагическое ДТП, вызвавшее волну обсуждений в соцсетях. На этот раз жертвой стал обычный прохожий, который просто стоял на обочине дороги. Видео с места происшествия быстро распространились в интернете и вызвали множество вопросов к состоянию безопасности на дорогах города.