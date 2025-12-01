В Ташкенте водитель сбил насмерть пешехода, стоявшего на обочине

По данным УБДД, инцидент произошёл 28 ноября около 11:10 на улице Абдуллы Кадыри в Юнусабадском районе. 31-летний водитель автомобиля Onix, двигаясь по улице, потерял управление автомобилем и совершил наезд на пешехода, находившегося на обочине. После этого автомобиль Onix также столкнулся с припаркованными на правом ряду машинами Nexia-3 и Cobalt.
Полученные пешеходом травмы оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте происшествия.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, начато расследование. Ключевой вопрос, на который предстоит ответить следствию — почему водитель потерял управление автомобилем и что стало причиной трагедии.
Напомним, что подобные случаи становятся поводом для новых обсуждений качества дорожной инфраструктуры и поведения водителей. Власти призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и не превышать скорость — ведь за рулём одной ошибкой можно перечеркнуть чью-то жизнь.