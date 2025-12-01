Новая деталь исчезновения Усольцевых: знакомый уверен, что речь идёт об убийстве

Поиски пропавшей в Красноярской тайге семьи Усольцевых продолжаются уже более двух месяцев. Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь Арина отправились 28 сентября к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье и исчезли без единого следа.
Несмотря на масштабную операцию с участием сотен добровольцев и спасателей, местность прочёсывают безрезультатно: не найдено ни предметов одежды, ни следов стоянки. На фоне отсутствия какой-либо зацепки возникли десятки версий — от попытки побега до мистики. Однако теперь в деле прозвучало самое жёсткое предположение, озвученное человеком, знавшим Сергея лично.
По словам исследователя Валентина Дегтярева, который общался с Усольцевым, семья стала жертвой преступления. Он утверждает, что располагает материалами, неизвестными прессе, и уверен почти полностью: речь идёт об убийстве, совершённом третьим лицом из близкого окружения.
Эта версия резко расходится с предположением о добровольном исчезновении. Сын Ирины, Даниил Баталов, допускал вариант побега за границу. Но Дегтярев категорично отвергает и версию о крупных долгах, которые могли подтолкнуть Сергея к бегству. По его словам, никаких значимых долгов у мужчины не было. Не подтверждается и версия о религиозных связях: Усольцев действительно когда-то был пастором, но это давно утратило значение.
Дегтярев рассказывает, что познакомился с Сергеем на почве интереса к древним геоглифам. Усольцев увлекался мистикой, изучал историю перевала Дятлова и говорил о некоем «артефакте», якобы дарующем вечную жизнь. В разговоре он однажды произнёс фразу: чтобы жить вечно, надо умереть в горах. Знакомый надеется, что это была фигура речи, а не серьёзное убеждение.
Тем временем другие предположения теряют силу. Красноярский охотник Андрей Сергеев, хорошо знающий район, исключает гибель семьи от укусов змей. По его словам, ядовитые змеи там встречаются редко и не способны стать причиной исчезновения. При этом охотник подтверждает: туристы в этих местах действительно теряются довольно часто.
Поиски семьи продолжаются, однако ни одна из версий пока не получила подтверждения фактическими следами.
