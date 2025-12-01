Новая деталь исчезновения Усольцевых: знакомый уверен, что речь идёт об убийстве

Эта версия резко расходится с предположением о добровольном исчезновении. Сын Ирины, Даниил Баталов, допускал вариант побега за границу. Но Дегтярев категорично отвергает и версию о крупных долгах, которые могли подтолкнуть Сергея к бегству. По его словам, никаких значимых долгов у мужчины не было. Не подтверждается и версия о религиозных связях: Усольцев действительно когда-то был пастором, но это давно утратило значение.