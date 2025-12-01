Юрист Соловьев оценил шансы Лурье вернуть деньги за квартиру Долиной

Резонансная история с мошенничеством с квартирой российской певицы Ларисы Долиной продолжается. Теперь дело будет рассматриваться в Верховном Суде. Каковы шансы Полины Лурье вернуть деньги, aif.ru рассказал юрист Иван Соловьев.
Напомним, Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках, находясь под влиянием мошенников. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а артистка обратилась в суд, чтобы расторгнуть сделку и вернуть квартиру. Суд встал на сторону звезды. Ей вернули квартиру, а покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без недвижимости. Адвокат Лурье сообщила, что готовит жалобу в Верховный Суд.
«В условиях этой неразберихи, когда есть разные толкования, разные подходы, нашему Верховному Суду просто необходимо выпустить соответствующее постановление Пленума, которое бы вот эти вопросы увязки и пересечения гражданско-правовых отношений с уголовным правом урегулировали», — сказал Соловьев.
Юрист обратил внимание на то, что по одним обстоятельствам возбуждены и уголовное, и гражданское дела.
«То есть рассматриваются одни и те же обстоятельства и в уголовном процессе, и в гражданском. Но у нас есть особенности уголовного процесса. В отличие от гражданского, уголовный процесс предполагает предельно подробную регламентированную процедуру получения, фиксации, оценки доказательств. И они становятся надлежащими не во время судебного заседания, а они засиливаются приговором суда по уголовному делу. И если нет приговора, то и эти доказательства ненадлежащие. Поэтому постановление судов по общей юрисдикции по гражданскому делу, получается, основано на ненадлежащих доказательствах. Когда грубо говоря, поймали мошенника, и приговорили его, то в таком случае можно по гражданскому делу использовать в качестве определенного доказательства материалы о том, что кто-то под принуждением находился, кого-то мошенники обманули. А пока этого нет, эти причины не должны работать, а должно работать гражданское право, где четко прописано, что есть двухсторонняя сделка, с одной стороны — квартира, с другой стороны — деньги. Хочешь вернуть квартиру, верни деньги», — объяснил Соловьев.
Юрист подчеркнул, что Верховный Суд должен встать на сторону правды и закона.
«А здесь правда и закон в том, что мы либо навсегда создаем прецедент, что, оказывается, можно гражданско-правовые сделки, несмотря ни на что, признавать недействительными. Это решение будет прецедентное. Поэтому я не думаю, что Верховный суд именно вот таким образом решит», — сказал он.
Соловьев обратил внимание на то, что есть различные основания для признания сделки по купле-продаже недействительной.
«Есть ряд оснований, когда сделка признается недействительной. Но при этом все приводится в первоначальное состояние. Первоначальное состояние — это имущество владельцу, деньги покупателю», — отметил эксперт.
По мнению Соловьева, дело будет возвращено на повторное рассмотрение.
«Я уверен, что дело, скорее всего, на повторное рассмотрение вернется. То есть Верховный Суд, по сути, может отменить только все эти решения и вернуть снова на соответствующее рассмотрение», — уточнил юрист.
Ранее стало известно, что Балашихинский городской суд вынес приговоры в отношении лиц, признанных виновными в мошеннических действиях, связанных с квартирой певицы Ларисы Долиной. Обвиняемым назначены сроки заключения от 4 до 7 лет.