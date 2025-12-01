Юрист Соловьев оценил шансы Лурье вернуть деньги за квартиру Долиной

«То есть рассматриваются одни и те же обстоятельства и в уголовном процессе, и в гражданском. Но у нас есть особенности уголовного процесса. В отличие от гражданского, уголовный процесс предполагает предельно подробную регламентированную процедуру получения, фиксации, оценки доказательств. И они становятся надлежащими не во время судебного заседания, а они засиливаются приговором суда по уголовному делу. И если нет приговора, то и эти доказательства ненадлежащие. Поэтому постановление судов по общей юрисдикции по гражданскому делу, получается, основано на ненадлежащих доказательствах. Когда грубо говоря, поймали мошенника, и приговорили его, то в таком случае можно по гражданскому делу использовать в качестве определенного доказательства материалы о том, что кто-то под принуждением находился, кого-то мошенники обманули. А пока этого нет, эти причины не должны работать, а должно работать гражданское право, где четко прописано, что есть двухсторонняя сделка, с одной стороны — квартира, с другой стороны — деньги. Хочешь вернуть квартиру, верни деньги», — объяснил Соловьев.