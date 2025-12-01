Ричмонд
В Сырдарье произошло массовое ДТП: перевернувшийся грузовик и разбитые вдребезги легковушки

Vaib.uz (Узбекистан. 1 декабря). Сегодня в соцсетях появились кадры очередной страшной массовой аварии, произошедшей в Сырдарьинской области. На видео с места происшествия — перевернутый грузовик и несколько искорёженных легковых автомобилей.

Источник: Vaib.Uz

По информации УБДД Сырдарьинской области, ДТП произошло 30 ноября примерно в 13:45 на 94-м километре международной автодороги М-34 «Душанбе-Ташкент», в районе махалли «Околтин» Мирзаабадского района.

По предварительным данным, водитель грузовика Isuzu столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101 и двумя автомобилями Nexia, которые по очереди поворачивали с местной дороги, примыкающей к международной трассе. В результате столкновения одна из машин оказалась серьезно повреждена, а сам грузовик перевернулся.

В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2101 был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия по факту случившегося. Обстоятельства и причины аварии выясняются.