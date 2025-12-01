В Сырдарье произошло массовое ДТП: перевернувшийся грузовик и разбитые вдребезги легковушки

По предварительным данным, водитель грузовика Isuzu столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101 и двумя автомобилями Nexia, которые по очереди поворачивали с местной дороги, примыкающей к международной трассе. В результате столкновения одна из машин оказалась серьезно повреждена, а сам грузовик перевернулся.