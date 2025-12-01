Минувшей ночью омичу в кафе сломали челюсть

В отделе МВД России по Таврическому району зарегистрировано причинения вреда здоровью местному жителю. Минувшей ночью в медицинское учреждение обратился 34-летний сельчанин с ушибами мягких тканей, рваной раной губы и подозрением на перелом челюсти. Участковым уполномоченным полиции предварительно установлено, что телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта, произошедшего у местного кафе с ранее незнакомым 19-летним омичем. Оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.