Минувшей ночью омичу в кафе сломали челюсть

Драка произошла под утро, в одном из заведений общепита Таврического района.

Источник: Комсомольская правда

Печально закончился последний ноябрьский день для 34-летинего жителя Таврического района. В местном кафе произошла драка, в которой сельчанин получил в качестве «бонуса» ушиб мягких тканей и перелом челюсти.

В отделе МВД России по Таврическому району зарегистрировано причинения вреда здоровью местному жителю. Минувшей ночью в медицинское учреждение обратился 34-летний сельчанин с ушибами мягких тканей, рваной раной губы и подозрением на перелом челюсти. Участковым уполномоченным полиции предварительно установлено, что телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта, произошедшего у местного кафе с ранее незнакомым 19-летним омичем. Оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.