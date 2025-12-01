В Прикамье вынесли приговор группе мошенников, выдававших себя за иностранцев

В Пермском крае суд огласил приговор четырем жителям Омска — троим мужчинам 29−32 лет и 21-летней девушке. Их признали виновными в использовании поддельных документов и незаконных операциях со средствами платежей.
По данным полиции, прошлым летом группа прибыла в Пермь, представившись бригадой рабочих из соседней республики. При себе они имели несколько комплектов фальшивых документов: поддельные ID-карты якобы граждан Кыргызстана, фиктивные миграционные карты и уведомления о прибытии иностранцев.
Следствие установило, что эти документы участники группы использовали для открытия счетов и получения банковских карт в местных финансовых организациях. Всего им удалось оформить 16 платежных средств, которые планировалось передать третьим лицам для проведения нелегальных операций.
Однако реализовать свой план злоумышленники не успели — их деятельность пресекли. При поддержке службы безопасности банка подозреваемых задержали в одном из офисов, где у них изъяли 23 поддельных документа.
Для установления всех обстоятельств дела следователи провели 18 экспертиз — от почерковедческой и портретной до технико-криминалистической и компьютерной. Материалы уголовного дела заняли 56 томов. Обвинения были предъявлены по нескольким статьям УК РФ.
Суд назначил фигурантам наказание в виде принудительных работ сроком от полутора до двух лет с удержанием части заработка в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.