За неделю в Приангарье в ДТП пострадал 41 человек

В этих авариях пять человек погибли и 41 получил ранения различной степени тяжести. Четверых пострадавших детей доставили в медицинские учреждения.
В результате происшествий повреждения получили 44 транспортных средства.
Самой частой причиной аварий стало нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части — 11 случаев. Также статистика показывает пять инцидентов из-за выезда на полосу встречного движения. Три ДТП произошли из-за несоответствия скорости конкретным условиям и одно из-за нарушения правил проезда пешеходного перехода.
За отчетную неделю произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей. Два гражданина управляли автомобилями, не имея водительских удостоверений. Еще 13 автомобилистов не оформили полисы ОСАГО. В пяти случаях виновные водители скрылись с места происшествия.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, чтобы не допустить трагических последствий.