За неделю в Приангарье в ДТП пострадал 41 человек

За отчетную неделю произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей. Два гражданина управляли автомобилями, не имея водительских удостоверений. Еще 13 автомобилистов не оформили полисы ОСАГО. В пяти случаях виновные водители скрылись с места происшествия.