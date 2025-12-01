Ричмонд
За неделю в Приангарье в ДТП пострадал 41 человек

На территории Иркутской области за период с 24 по 30 ноября 2025 года зафиксировали 42 дорожно-транспортных происшествия.

Источник: ТК Город

В этих авариях пять человек погибли и 41 получил ранения различной степени тяжести. Четверых пострадавших детей доставили в медицинские учреждения.

В результате происшествий повреждения получили 44 транспортных средства.

Самой частой причиной аварий стало нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части — 11 случаев. Также статистика показывает пять инцидентов из-за выезда на полосу встречного движения. Три ДТП произошли из-за несоответствия скорости конкретным условиям и одно из-за нарушения правил проезда пешеходного перехода.

За отчетную неделю произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей. Два гражданина управляли автомобилями, не имея водительских удостоверений. Еще 13 автомобилистов не оформили полисы ОСАГО. В пяти случаях виновные водители скрылись с места происшествия.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, чтобы не допустить трагических последствий.