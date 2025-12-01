Ричмонд
Чиновника Минкульта подозревают в извращенных издевательствах над сотнями женщин

Во Франции расследуют деятельность высокопоставленного сотрудника Министерства культуры.

Во Франции расследуют деятельность высокопоставленного сотрудника Министерства культуры. По данным прессы, Кристиана Негра подозревают в издевательствах над более чем 240 женщинами, которые приходили на собеседования в ведомство.

Чиновник занимался отбором кандидатов на различные должности. Перед интервью он предлагал женщинам чай или кофе, тайно добавляя в напитки мочегонные средства. Затем уводил собеседниц подальше от туалетов, предлагая «выйти на воздух».

По словам потерпевших, действие препаратов вызывало дрожь, потливость, резкое головокружение и непреодолимое желание идти в туалет. Когда женщины просили прервать интервью, Негра им отказывал. В итоге многие не выдерживали и мочились рядом с ним, испытывая унижение.

Расследование стартовало после жалобы коллеги, который сообщил, что чиновник пытался сфотографировать ноги другого сотрудника. В компьютере Негра нашли электронную таблицу под названием «Эксперименты», где он фиксировал дозы мочегонного и реакции женщин.

По данным следствия, издевательства продолжались около девяти лет. Одна из жертв отмечает, что спустя шесть лет с начала разбирательства они всё ещё ожидают суда, и такая затяжка приносит ей тяжёлые переживания.

