Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России

За ночь системы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над разными регионами РФ. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщает Министерство обороны России.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:30 по московскому времени 30 ноября до 7:00 1 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по четыре дрона перехватили над Белгородской, Брянской, Новгородской областями, Краснодарским и Ростовским краями. Еще три сбили над акваторией Азовского моря и три — над Ленинградской областью.
Кроме того, ПВО уничтожили два беспилотника над Воронежской областью и по одному — над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями, передает Telegram-канал.
В ночь на 1 декабря серия взрывов прозвучала над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части города.