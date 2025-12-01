Ричмонд
Под Курганом загорелась база отдыха. Видео

В поселке Увал под Курганом произошел пожар. Возгорание заметили на базе «Стрелец». Об этом сообщалось в социальных сетях. Также корреспондентке URA.RU информацию подтвердили в пресс-центре МЧС по Курганской области.

В поселке под Курганом ликвидировали пожар на базе отдыха.

В поселке Увал под Курганом произошел пожар. Возгорание заметили на базе «Стрелец». Об этом сообщалось в социальных сетях. Также корреспондентке URA.RU информацию подтвердили в пресс-центре МЧС по Курганской области.

«На базе “Стрелец” на Увале произошел пожар. Пламя разгорелось сегодня утром», — указано в посте telegram-канала «Типичный Курган».

В пресс-центре по запросу корреспондентки URA.RU сообщили, что сообщение о пожаре действительно было зафиксировано. Пламя разгорелось в районе 6:00 утра по уральскому времени. Спустя час возгорание было ликвидировано. По словам представителей пресс-центра, в тушении пожара было задействовано три единицы техники и 11 специалистов состава МЧС. Сообщается, что пострадавших нет.