Под Курганом загорелась база отдыха. Видео

В пресс-центре по запросу корреспондентки URA.RU сообщили, что сообщение о пожаре действительно было зафиксировано. Пламя разгорелось в районе 6:00 утра по уральскому времени. Спустя час возгорание было ликвидировано. По словам представителей пресс-центра, в тушении пожара было задействовано три единицы техники и 11 специалистов состава МЧС. Сообщается, что пострадавших нет.