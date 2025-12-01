Пьяный водитель спровоцировал ДТП с детьми под Минусинском

Инцидент произошел утром 1 декабря на 431-м километре автодороги Р-257 «Енисей».
45-летний мужчина за рулем Honda, двигаясь со стороны Минусинска в сторону Абакана, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan.
Медики госпитализировали 28-летнюю женщину-водителя и 10-летнего пассажира. Шестилетний мальчик, находившийся в машине без детского кресла, не пострадал.
Сотрудники ГАИ установили, что уровень алкоголя в крови виновника аварии составил 1,16 мг/л. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.