Система ПВО за ночь уничтожила 32 украинских дрона над 11 регионами России

В результате работы дежурных средств ПВО по четыре БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Ростовской и Новгородской областями и Краснодарским краем. Над Азовским морем уничтожены три дрона, столько же — над Ленинградской областью. В Воронежской области сбиты два летательных аппарата, по одному — в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях. Все воздушные угрозы были нейтрализованы, пострадавших нет.
Ранее Life.ru писал, что в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на приём и вылет самолётов. Причиной стали меры по обеспечению безопасности полётов гражданских рейсов на Северном Кавказе. Ограничения действуют с раннего утра 1 декабря.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.