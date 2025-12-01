Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Система ПВО за ночь уничтожила 32 украинских дрона над 11 регионами России

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака велась в период с 23:30 30 ноября до 7:00 1 декабря и была нацелена сразу на несколько регионов страны.

Источник: Life.ru

В результате работы дежурных средств ПВО по четыре БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Ростовской и Новгородской областями и Краснодарским краем. Над Азовским морем уничтожены три дрона, столько же — над Ленинградской областью. В Воронежской области сбиты два летательных аппарата, по одному — в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях. Все воздушные угрозы были нейтрализованы, пострадавших нет.

Ранее Life.ru писал, что в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на приём и вылет самолётов. Причиной стали меры по обеспечению безопасности полётов гражданских рейсов на Северном Кавказе. Ограничения действуют с раннего утра 1 декабря.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше