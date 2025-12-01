Сенаторы США заподозрили министра обороны Хегсета в военных преступлениях

Ранее газета WP написала, что американские военные нанесли удар по катеру, который, предположительно, был задействован торговле наркотиками. Из всех находившихся на борту в живых остались двое. Издание отмечает, что в этой ситуации Хегсет отдал приказ «убивать всех». В результате оставшиеся люди были убиты.