Тюменец застрелил человека, приняв его за птицу

«Подсудимый, имея разрешение на добычу птиц, находился на территории охотничьего угодья ООО “Тюменьпродтехнология” в лесном массиве Омутинского района. В 48 метрах от него находился потерпевший, о котором обвиняемый не подозревал», — рассказали в пресс-службе.