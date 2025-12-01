Ричмонд
Тюменец застрелил человека, приняв его за птицу

В Тюменской области охотник убил человека, по ошибке приняв его за птицу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Вместо птицы охотник подстрелил человека.

«Подсудимый, имея разрешение на добычу птиц, находился на территории охотничьего угодья ООО “Тюменьпродтехнология” в лесном массиве Омутинского района. В 48 метрах от него находился потерпевший, о котором обвиняемый не подозревал», — рассказали в пресс-службе.

В итоге дробь попала в случайного человека. От полученных ранений головы, живота и руки он умер на месте.

Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к году ограничения свободы. Также он выплатит моральную компенсацию детям погибшего.