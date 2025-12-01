ФСБ ликвидировала агента разведки Украины при попытке теракта в Крыму

В Крыму удалось предотвратить теракт против офицера Министерства обороны России. По данным Центра общественных связей ФСБ, украинская военная разведка пыталась организовать подрыв автомобиля военнослужащего в понедельник, 1 декабря.
В ведомстве уточнили, что завербованный гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный транспорт офицера. Он был ликвидирован в момент закладки взрывчатки, когда оказал вооруженное сопротивление. У него нашли связь с куратором и комплектующие западного производства.
ФСБ установила организатора покушения — сотрудника украинского ГУР по имени Рустем Фахриев, родившегося 25 декабря 1984 года.
Служба также предупредила, что украинские спецслужбы продолжают искать исполнителей терактов в интернете и мессенджерах. В ФСБ напомнили о недопустимости сотрудничества с иностранными структурами и об уголовной ответственности вплоть до пожизненного срока, передает ТАСС.
Кроме того, в Севастополе задержан 57-летний уроженец Винницкой области УССР, который готовил взрыв у памятника в честь 300-летия Российского флота.