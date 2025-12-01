ФСБ ликвидировала агента разведки Украины при попытке теракта в Крыму

В ведомстве уточнили, что завербованный гражданин Украины должен был установить взрывное устройство в личный транспорт офицера. Он был ликвидирован в момент закладки взрывчатки, когда оказал вооруженное сопротивление. У него нашли связь с куратором и комплектующие западного производства.