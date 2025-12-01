В ЯНАО оштрафовали чиновника за игнорирование обращения жительницы

«Установлено, что в управление поступило письменное обращение жительницы села Красноселькуп о неполучении результатов оказания муниципальной услуги и другим вопросам. Однако в письменном ответе в установленный законом срок запрашиваемые заявительницей документы не предоставлены», — говорится в релизе на сайте надзорного ведомства.