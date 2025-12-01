Силы ПВО уничтожили за ночь 32 дрона ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 дрона ВСУ за ночь 1 декабря над регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Так, по четыре беспилотника противника российские военные ликвидировали в Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областях и в Краснодарском крае.
По три украинских БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря и в Ленинградской области. Два беспилотника уничтожены в Воронежской области и по одному — в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областях.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что с 20:00 до 23:30 по мск силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских дронов в воздушном пространстве над территорией РФ.