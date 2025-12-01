В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны

ФСБ России вновь обратило внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России и предупреждает, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо.