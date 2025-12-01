В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся главным управлением разведки министерства обороны Украины (ГУР) на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, завербованный ГУР гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ему взрывного устройства.
«Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России. У преступника изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства», — уточнили в силовой структуре.
Один из пособников организатора преступления — житель Республики Крым — задержан. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.
ФСБ России вновь обратило внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России и предупреждает, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо.
Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы.