Раскрыто, что в Крыму предотвратили попытку теракта против офицера Минобороны

ФСБ сообщила о ликвидации агента украинской военной разведки, который готовил покушение на старшего офицера российского Минобороны в Крыму.

По данным спецслужбы, за организацией атаки стоял сотрудник Главного разведывательного управления Украины. Установлено, что теракт планировал Рустем Фахриев, уроженец 1984 года.

Один из его пособников, житель Крыма, задержан. В отношении него возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности. По решению суда он заключён под стражу.

Спецслужбы подчёркивают, что действия по подготовке нападения были своевременно пресечены, что позволило избежать последствий.

