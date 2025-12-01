Раскрыто, что в Крыму предотвратили попытку теракта против офицера Минобороны

ФСБ сообщила о ликвидации агента украинской военной разведки, который готовил покушение на старшего офицера российского Минобороны в Крыму.
По данным спецслужбы, за организацией атаки стоял сотрудник Главного разведывательного управления Украины. Установлено, что теракт планировал Рустем Фахриев, уроженец 1984 года.
Один из его пособников, житель Крыма, задержан. В отношении него возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности. По решению суда он заключён под стражу.
Спецслужбы подчёркивают, что действия по подготовке нападения были своевременно пресечены, что позволило избежать последствий.
