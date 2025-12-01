Ричмонд
Хищение почти 8 млрд тенге вменяют сотрудникам стройфирмы в Астане

Астана. 1 декабря. КазТАГ — Хищение почти Т8 млрд вменяют сотрудникам строительной фирмы в Астане, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Источник: Freepik

«Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran. В офисе продаж от имени зайстройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости», — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно информации, «гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны».

«Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности. Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более Т3,8 млрд», — уточнили в АФМ.

Кроме того, фигурантам вменяют реализации второй схему, направленной, по версии следствия, на хищение денежных средств самой компании-застройщика.

«Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено Т4,1 млрд. Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила Т7,9 млрд», — сказано в сообщении.

С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомашину.

«В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в ведомстве.