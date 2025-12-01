Хищение почти 8 млрд тенге вменяют сотрудникам стройфирмы в Астане

«Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности. Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более Т3,8 млрд», — уточнили в АФМ.