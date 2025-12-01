Ричмонд
Средства ПВО за ночь сбили над Россией несколько десятков дронов ВСУ

Российские средства ПВО за ночь сбили 32 украиснких беспилотника. Дроны были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Азовского моря.

Россия сбила 32 украиснких беспилотника в ночь на 1 декабря.

Российские средства ПВО за ночь сбили 32 украиснких беспилотника. Дроны были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотника», — подчеркнули в военном ведомстве. В целом количество уничтоженных дронов в регионах различается: например, над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем было уничтожено по четыре аппарата, а над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями — по одному. Три БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Накануне вечером над Россией также были поражены дроны противника. Тогла средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа.

