Мошенники распространяют фейковые «приложения для камер» с вирусами

Аферисты скрывают троянские вирусы под видом «сервисов для просмотра расположения дорожных камер» и распространяют их через пиратские сайты.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники маскируют троянский вирус под «сервисы для просмотра расположения дорожных камер» и распространяют их через пиратские сайты и анонимные каналы. Об этом собщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пользователи, скачивающие такие «бесплатные» приложения из непроверенных источников, рискуют дать доступ к своим SMS, уведомлениям и банковским данным.

Чтобы избежать угрозы, нужно скачивать приложения только из официальных магазинов, проверять разработчика и отзывы. Если нет официального профиля или положительных отзывов, устанавливать приложение не советуется. Также необходимо внимательно проверять разрешения и не давать доступ к SMS, контактам и администрированию устройства.

Кроме того, рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию (MFA) в банковских приложениях и почте, использовать виртуальные карты или одноразовые реквизиты для интернет-покупок, обновлять ОС и антивирус, отключить установку из неизвестных источников в настройках и не скачивать «взломанные» или «модифицированные» версии приложений.

Если приложение с вирусом уже установлено, то необходимо отключить интернет (Wi-Fi/мобильные данные), удалить приложение или отключить права администратора в безопасном режиме, заблокировать карту в банке и запросить мониторинг/возврат средств, сменить пароли в интернет-банке и почте и сообщить в службу поддержки канала и в банк о компрометации.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают владельцев устройств Apple, обещая установку игровых программ через Apple ID, полученные незаконным путём, и таким образом, лишают пользователей доступа к их устройствам.