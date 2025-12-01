Мошенники распространяют фейковые «приложения для камер» с вирусами

Если приложение с вирусом уже установлено, то необходимо отключить интернет (Wi-Fi/мобильные данные), удалить приложение или отключить права администратора в безопасном режиме, заблокировать карту в банке и запросить мониторинг/возврат средств, сменить пароли в интернет-банке и почте и сообщить в службу поддержки канала и в банк о компрометации.