Мужчину арестовали за изнасилование после отказа платить проститутке

В Австралии полиция задержала 30-летнего мужчину, который воспользовался услугами секс-работницы, отказался платить и в итоге оказался обвинён в изнасиловании. Об этом сообщили местные СМИ.
Женщина обратилась в полицию в октябре 2025 года. По её словам, клиент после интимной связи отказался рассчитаться.
Только к 5 ноября сотрудники установили личность мужчины и прибыли по адресу в пригороде Харрисон. На месте выяснилось, что он уже съехал, несмотря на запрет менять место жительства: ранее его отпустили под залог по другому делу, и условия предписывали оставаться по указанному адресу.
Задержать нарушителя удалось лишь 27 ноября в другом пригороде — Дикине. Мужчине предъявили обвинение в половом акте без согласия, что в Австралии квалифицируется как изнасилование.
