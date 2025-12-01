Ричмонд
За ночь силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами РФ

По четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских дрона за ночь над различными регионами России, сообщили в Министерстве обороны.

«В ночь с 30 ноября на 1 декабря, в промежуток с 23:30 до 07:00 по московскому времени, дежурные средства ПВО успешно перехватили и нейтрализовали 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них по четыре дрона были сбиты над Белгородской, Брянской, Ростовской, Новгородской областями, четыре — над Краснодарским краем. Три беспилотника были уничтожены над акваторией Азовского моря, три — над Ленинградской областью, два — над Воронежской областью, один — над Волгоградской областью, один — над Курской областью, один — над Смоленской областью и один — над Тульской областью», — отметили в военном ведомстве.

