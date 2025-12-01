Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи

В Хабаровске иномарка столкнулась со скорой помощью, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Иномарка столкнулась с машиной скорой помощи в Хабаровске, пострадавших нет, сообщает госавтоинспекция города.

«Предварительно установлено… водитель автомобиля Toyota Aqua, двигаясь со стороны улицы Лейтенанта Орлова, на пересечении улиц Ленина-Дикопольцева не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи (СМП), который двигался с включенными звуковым и световыми сигналами», — говорится в сообщении городской госавтоинспекции в Telegram-канале. Авария произошла в 12.10 по местному времени (05.10 мск).

По уточненным данным ГИБДД Хабаровска, водителя иномарки доставили в медицинское учреждение для обследования.

Машина СМП ехала в больницу с пациентом. В ДТП никто не пострадал, сообщили в ведомстве.