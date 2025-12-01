В Хабаровске иномарка столкнулась с машиной скорой помощи

«Предварительно установлено… водитель автомобиля Toyota Aqua, двигаясь со стороны улицы Лейтенанта Орлова, на пересечении улиц Ленина-Дикопольцева не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи (СМП), который двигался с включенными звуковым и световыми сигналами», — говорится в сообщении городской госавтоинспекции в Telegram-канале. Авария произошла в 12.10 по местному времени (05.10 мск).