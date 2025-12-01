ФСБ заявила о покушении на сотрудника Минобороны в Крыму

По данным спецслужбы, мужчину завербовали во время пребывания в пункте содержания иностранцев на Украине. По его словам, задержанный жил на Украине с семьей с 2015 года, потом хотел получить вид на жительство в стране, но в 2022-м начались боевые действия, прием заявок прекратился.