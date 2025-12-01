Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организатором теракта против офицера МО в Крыму был сотрудник ГУР Украины

Один из его сообщников был задержан в Крыму.

Источник: Аргументы и факты

ФСБ России сообщила, что организатором предотвращённого теракта, направленного против старшего офицера Министерства обороны России в Крыму, был сотрудник Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины Рустем Фахриев.

По данным Центра общественных связей ФСБ, установлено, что 41-летний Фахриев является организатором нападения.

Один из его сообщников из Крыма был задержан.

Напоимним, что против задержанного возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Судом было принято решение о его аресте.