Организатором теракта против офицера МО в Крыму был сотрудник ГУР Украины

ФСБ России сообщила, что организатором предотвращённого теракта, направленного против старшего офицера Министерства обороны России в Крыму, был сотрудник Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины Рустем Фахриев.
По данным Центра общественных связей ФСБ, установлено, что 41-летний Фахриев является организатором нападения.
Один из его сообщников из Крыма был задержан.
Напоимним, что против задержанного возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Судом было принято решение о его аресте.