ФСБ предотвратила теракт в Крыму в отношении высокопоставленного офицера МО

В Крыму ликвидирован агент Киева, планировавший теракт.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму предотвращен террористический акт в отношении высокопоставленного офицера министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Отмечается, что завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был взорвать военнослужащего в его личном автомобиле. Киевский агент был уничтожен при закладке бомбы под автомобиль.

Преступление организовал сотрудник военной разведки Украины Рустем Фахриев.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали в Севастополе мужчину, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство.

До этого Федеральная служба безопасности России задержала двух жителей Брянской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсий. Их обвинили в сборе разведданных о военных объектах Минобороны РФ и местах дислокации правоохранительных подразделений в Брянской и соседних областях.