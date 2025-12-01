ФСБ предотвратила теракт в Крыму в отношении высокопоставленного офицера МО

В Крыму предотвращен террористический акт в отношении высокопоставленного офицера министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Отмечается, что завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был взорвать военнослужащего в его личном автомобиле. Киевский агент был уничтожен при закладке бомбы под автомобиль.
Преступление организовал сотрудник военной разведки Украины Рустем Фахриев.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали в Севастополе мужчину, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство.
До этого Федеральная служба безопасности России задержала двух жителей Брянской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсий. Их обвинили в сборе разведданных о военных объектах Минобороны РФ и местах дислокации правоохранительных подразделений в Брянской и соседних областях.