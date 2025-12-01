ФСБ предотвратила теракт в Крыму в отношении высокопоставленного офицера МО

До этого Федеральная служба безопасности России задержала двух жителей Брянской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсий. Их обвинили в сборе разведданных о военных объектах Минобороны РФ и местах дислокации правоохранительных подразделений в Брянской и соседних областях.