Мусорный полигон загорелся около Амурска — природоохранная прокуратура проводит проверку

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигона, включая наличие необходимых разрешительных документов, организацию складирования отходов, соблюдение норм пожарной безопасности и осуществление мониторинга состояния окружающей среды», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ОЭД «Защита природы».