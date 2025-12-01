Мусорный полигон загорелся около Амурска — природоохранная прокуратура проводит проверку

Специалисты зафиксировали там возгорание, которое создает угрозу экологической безопасности.
По данному факту природоохранная прокуратура организовала проверку.
«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигона, включая наличие необходимых разрешительных документов, организацию складирования отходов, соблюдение норм пожарной безопасности и осуществление мониторинга состояния окружающей среды», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ОЭД «Защита природы».