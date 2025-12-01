Киев предполагал устранение семьи российского военного, сообщили в ФСБ

«Подожди, вот, видишь, вариант — машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребёнок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо её сразу… (убить — ред.). И ребёнка надо сразу… взорвать, зарезать», — говорит украинский куратор инструктируемому агенту. Видеоролик был показан телеканалом RT.
Ранее ФСБ сообщила о нейтрализации агента ГУР минобороны Украины, который должен был взорвать автомобиль с одним из старших офицеров Минобороны РФ на территории Крыма. Злоумышленник был ликвидирован, когда пытался заложить взрывчатку под автомобиль и оказал сопротивление сотрудникам ФСБ России.
Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников, житель Крыма задержан и арестован.