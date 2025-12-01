Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев предполагал устранение семьи российского военного, сообщили в ФСБ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинская военная разведка предполагала возможность убийства жены и ребенка российского военнослужащего в Крыму, следует из аудиозаписи разговора куратора с завербованным агентом, которую в своем видеоролике опубликовала ФСБ России.

Источник: ФСБ

«Подожди, вот, видишь, вариант — машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребёнок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо её сразу… (убить — ред.). И ребёнка надо сразу… взорвать, зарезать», — говорит украинский куратор инструктируемому агенту. Видеоролик был показан телеканалом RT.

Ранее ФСБ сообщила о нейтрализации агента ГУР минобороны Украины, который должен был взорвать автомобиль с одним из старших офицеров Минобороны РФ на территории Крыма. Злоумышленник был ликвидирован, когда пытался заложить взрывчатку под автомобиль и оказал сопротивление сотрудникам ФСБ России.

Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников, житель Крыма задержан и арестован.