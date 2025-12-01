Мужчина несколько лет насиловал несовершеннолетних девочек в российском селе

В Амурской области вынесли приговор жителю села Тамбовка, который в течение нескольких лет насиловал трех девочек. Суд отправил его в колонию строгого режима почти на 22 года.
По данным следствия, преступления растянулись с 2017 по 2019 год. Фигурант жил в селе и пользовался доверчивостью школьниц. В материалах дела зафиксированы 8 эпизодов надругательств. Все пострадавшие — несовершеннолетние девочки, передает телеграм-канал Amur Mash.
Как установили правоохранители, подростки долгое время молчали о происходящем. Мужчина запугивал их, говорил, что убьет, если они расскажут о насилии родителям или кому-либо еще. Страх и постоянные угрозы позволяли ему продолжать издевательства.
Процесс проходил в закрытом режиме из-за характера обвинений и возраста потерпевших. Заседания велись без присутствия посторонних, данные девочек и подробности эпизодов не разглашались.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 21,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили работать с детьми на срок 16 лет после отбытия основного наказания.
